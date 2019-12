Masterchef 9, il sindaco di San Giorgio tifa per il concittadino: ma incassa solo polemiche (Di venerdì 27 dicembre 2019) A Masterchef 2020 c''è anche un concorrente di San Giorgio a Cremano: è l'avvocato Fabio Scotto di Vetta. Il sindaco del comune vesuviano, Giorgio Zinno, in un post pubblicato su Facebook si espone e fa il tifo per l'aspirante chef della sua città. Apriti cielo: sotto il post si scatenano commenti di ogni tipo. Leggi la notizia su napoli.fanpage

Masterchef sindaco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Masterchef sindaco