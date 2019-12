Massimiliano Cardone: chi è il mago Maxim l’Illusionista (Di venerdì 27 dicembre 2019) Chi è Massimiliano Cardone in Maxim l’Illusionista, mago e prestigiatore di fama mondiale, campione italiano di magia nel 2019. Massimiliano Cardone, in arte “Maxim”, 28 anni di Capranica, provincia di Viterbo, illusionista e prestigiatore di grande talento, lo scorso maggio 2019 è diventato Campione Italiano di Street Magic, nell’ambito del Masters of Magic World Convention, … L'articolo Massimiliano Cardone: chi è il mago Maxim l’Illusionista è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

