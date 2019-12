Massaggio erotico | come si fa

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) I preliminari sono fondamentali. E non solo nel calcio. Quando si parla di sesso, ad esempio, un, se ben fatto, mette abbondantemente in discesa la strada verso l'estasi con la propria partner. Occasionale o stabile che sia, poco importa: saper usare le mani, toccare i punti nevralgici del piacere e stimolare le sensazioni giuste, prima di un rapporto, è una qualità notoriamente apprezzata dal gentil sesso. Prima di tutto, però, è necessario creare l’atmosfera giusta. Pensare ad un luogo confortevole per mettere in mostra le proprie capacità aiuta a rendere accogliente e sicuro l’intero contesto. Musica di sottofondo, qualche candela e magari dei profumi orientali rappresentano le accortezze da assicurarsi per favorire la riuscita del. Si può optare per il letto o persino per il pavimento: nel primo caso ...

felinamassage : Massaggio passione felina. Scopri tutto su questo massaggio erotico a #FelinaMassage. Sperimentalo adesso: - EroticiR : La seconda parte del #racconto #erotico dedicato ad un bel massaggio intenso - felinamassage : Massaggio erotico Fusion. Scopri tutto su questo massaggio erotico a #FelinaMassage. Sperimentalo adesso: -