Martina Luchena | nel giorno di Natale la triste notizia | “Mia madre è malata”

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 27 dicembre 2019), volto famoso di Uomini e Donne per aver corteggiato un noto tronista, neldiha rivelato unaverità su sua mamma: con una foto in cui i segni della malattia sono evidenti l’influencer ha reso nota la condizione dellaIn un post su Instagram la giovane ha pubblicato una foto che la ritrae sotto l’albero insieme a sua mamma, sotto una didascalia che ha rattristito i fan: “Buonda noi! Otto mesi fa hanno diagnosticato alla mia mamma quella brutta malattia”, scrive, “Quel brutto male che preferisco non nominare… Mi sono ripromessa che sarebbe rimasta una cosa nostra, il nostro ‘segreto’ da proteggere e che vi avrei confidato alla fine di tutto…” “Ebbene sì, vediamo di nuovo la luce alla fine del tunnel, quella luce che mia mamma ha ...

zazoomnews : Martina Luchena sui social parla della malattia di sua madre: “Vediamo la luce alla fine del tunnel” - #Martina… - infoitcultura : Il dramma di Martina Luchena (Uomini e Donne): 'Mia madre è malata' - Ilariap12996 : @fuckumatty Allora ci aggiungiamo Martina Luchena giusto per movimentare la cosa ?? -