Martina Luchena | il dramma della madre | “Le hanno diagnosticato un brutto male”

(Di venerdì 27 dicembre 2019), ex corteggiatrice del noto programma televisivo Uomini e Donne, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di famiglia che la ritrae in compagnia di suae di suo fratello Paolo, tutti e 3 sotto l’albero di Natale. Nella didascalia, dopo aver augurato un buon Natale ai suoi followers, ha raccontato ilche 8 mesi fa ha sconvolto la propria vita e quella dell’intera famiglia. Le dolci parole che arrivano dritte al cuoreha spiegato, con la dolcezza che la contraddistingue, il difficile periodo che lei e la sua famiglia si sono trovati costretti ad affrontare: “8 mesi faalla mia mamma quella brutta malattia.. quelmale che preferisco non nominare… Mi sono ripromessa che sarebbe rimasta una cosa nostra, il nostro “segreto”da proteggere e che vi avrei confidato alla fine di tutto“. Allo stesso tempo ha però ...

