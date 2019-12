Mariana Aresta | Natale con la fidanzata ma senza la famiglia | ecco lo sfogo dopo le

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 27 dicembre 2019)de Il Collegio,insieme alla“Quest’anno ho fatto schifo” Perquest’anno non è stato per nulla semplice. La giovane donna, diventata famosa per aver partecipato a Il Collegio 4, è stata messa alla porta dal papà solo per aver scoperto della sua relazione con un’altra ragazza. Una vicenda che va avanti ancora ora, visto che laha dichiarato che ilappena passato è il primola propria. Una situazione difficilissima per Marianna, risollevata in questi giorni dalla predella compagna. Nelle stories pubblicate su Instagram in queste ore, le 2 giovani donne sono insieme ad Alberobello, in Puglia divertendosi con lunghe passeggiate circondate da luci bianche natalizie e pattinate sul ghiaccio. Sul viso dinon manca di certo un sorriso, anche se è evidente il suo stato malinconico per questa ...

