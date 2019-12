Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 27 dicembre 2019)riabbraccia il consorte Nicola Carraro Nonostante il periodo nataliziocontinua a lavorare in televisione. Infatti ogni settimana va in onda con lo storico rotocalco di Rai Uno, Domenica In ma anche col suo nuovo programma La porta dei sogni. Ed a proposito di quest’ultimo, la seconda puntata va in onda di sabato. Ma nelle ultime ore la nota conduttrice veneziana ha fatto preoccupare moltissimo tutti coloro che la seguono sui social network per via dello stato di salute delNicola Carraro. Andiamo a vedere nello specifico cos’è successo. Nicola Carraro inper una congestione polmonare Le ultime settimane non sono state per niente semplici per. Infatti durante l’ultima puntata di Domenica In la padrona di casa era molto agitata e nervosa per via delle condizioni di salute della sua dolce metà Nicola Carraro. Attraverso ...

KontroKulturaa : Mara Venier, l'abbraccio dopo il ricovero in ospedale: la grande paura per il marito Nicola [FOTO] - - DextertheB : RT @fraversion: Barbara D'Urso è il personaggio televisivo più significativo del decennio secondo il sondaggio del @Corriere: ha vinto con… - lellinara : RT @fraversion: Barbara D'Urso è il personaggio televisivo più significativo del decennio secondo il sondaggio del @Corriere: ha vinto con… -