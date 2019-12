Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) C'è un'emozione particolare nel potersi avvicinare all'opera di Andrea, una delle figure più potenti del Rinascimento italiano, nelle sale dia Torino. Qualcosa che ha a che fare con un'idea di arte che è più ampia e vive di elementi che risuonano reciprocamente. E in questo contesto i dipinti di, insieme a quelli di altri protagonisti dell'epoca come Paolo Uccello o Giovanni Bellini, trovano una ulteriore chiarezza, una forma di narrazione che scavalca il tempo. Dando allo spettatore la possibilità di capire meglio il motto del titolo della mostra: "Andrea- Rivivere l'antico, costruire il". L'esposizione è organizzata da Fondazione Torino Musei, Civita e Intesa Sanpaolo, e per il gruppo bancario abbiamo incontrato il direttore Arte, Cultura e Beni storici, Michele Coppola. "Io credo che la mostra di- ha detto ad askanews - ...

ilfogliettone : Mantegna e la costruzione del moderno, la sfida di Palazzo Madama - -