Manchester United | Rashford è sempre più decisivo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) In gol anche contro il Newcastle,si conferma imprescindibile per il. I numeri sono importantisi sta affermando come uno dei talenti più limpidi del calcio inglese. E’ rilevante ossservare come sia esploso nonostante i molteplici problemi deldi tutti questi anni. I numeri aiutano a fotografare la grande incidenza dinell’economia della squadra. In appena metà stagione, l’attaccante britannico ha totalizzato la bellezza di 15 gol e 5 assist (è andato a segno pure ieri contro il Newcastle). Insomma, una delle poche certezze tecniche della squadra. Leggi su Calcionews24.com

