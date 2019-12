Mamma ho riperso l’aereo | in Canada tagliata la scena di Trump | “Il film non sarà più lo

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La Canadian Broadcasting Corporation, rete televisiva canadese, ha trasmesso ilhol'aereo - Mi sono smarrito a New York' senza lache vede protagonista Donald. Si tratta di un cameo di soli 7 secondi, eppure la scelta di tagliarlo non è passata inosservata. Il Presidente degli Stati Uniti ha commentato divertito: "Ilnonpiù lo stesso".

