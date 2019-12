Maltempo | Riccardi | “Verifiche su ponte Maraldi a Cavasso”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Provvederemo al più presto ad effettuare un sopralluogo per verificare la tipologia di rischio e valutare di conseguenza in quale categoria di interventi inserire la messa in sicurezza, ovvero se in un piano ordinario o nel piano di competenza del Commissario straordinario per l’emergenzapost Vaja”. Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo, che oggi ha incontrato a Palmanova (Udine) i sindaci di Cavasso Nuovo, Silvano Romanin, e di Meduno, Marina Crovatto, per fare il punto sulla situazione di rischio che interessa il tratto del torrente Meduna in corrispondenza del. Il fiume – spiega una nota della Regione – è interessato da un fenomeno di erosione che, secondo i tecnici comunali, richiede un intervento di messa in sicurezza idraulica delle sponde. In particolare, lungo la destra ...

