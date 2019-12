Maltempo in Campania | arriva la neve | «Gelo a quote basse | è allerta meteo finop a

Leggi la notizia su ilmattino

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nessuno si faccia ingannare dal sole, a Napoli e in. La protezione civile, infatti, ha lanciato undalla mezzanotte di oggi e fino a domenica sera con precipitazioni nevose...

emergenzavvf : #Maltempo #22dicembre 8:30, 350 #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo in #Campania, svolti 340 interven… - emergenzavvf : 2.000 interventi dei #vigilidelfuoco in 36 ore per il #maltempo: 681 in Toscana, 605 nel Lazio, 566 in Campania, 10… - SkyTG24 : A causa del forte #maltempo che si è abbattuto sulla #Campania, un fiume sotterraneo ha sollevato la piazza princip… -