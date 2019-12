Maltempo Campania | Bonavitacola | “Poco impegno dal Governo”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Apprendiamo di un incontro previsto oggi a Padula organizzato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dal Ministero dell’Ambiente, sulla “Fiscalità di vantaggio nei Parchi Nazionali” . Il tema, francamente, sembra adatto per un appuntamento rituale e fuori contesto. Ci sono ben altre stringenti priorità su cui occorre concentrare l’delle istituzioni nazionali e locali per fronteggiare i gravi effetti causati dall’eccezionaledei giorni scorsi”. Così, in una nota, il vicepresidente della Giunta regionale della, Fulvio, sulla questionein regione. “Sarebbe auspicabile che talefosse in queste ore volto a completare un’ aggiornata ricognizione dei danni nei diversi comuni. – continua – Nel contempo il Ministro dell’Ambiente dovrebbe ...

emergenzavvf : #Maltempo #22dicembre 8:30, 350 #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo in #Campania, svolti 340 interven… - emergenzavvf : 2.000 interventi dei #vigilidelfuoco in 36 ore per il #maltempo: 681 in Toscana, 605 nel Lazio, 566 in Campania, 10… - SkyTG24 : A causa del forte #maltempo che si è abbattuto sulla #Campania, un fiume sotterraneo ha sollevato la piazza princip… -