Maltempo Avellino | fiume interrato esplode e solleva la piazza a San Martino Valle Caudina

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Illadi San, nell'Avellinese. A causare l'innalzamento improvviso del Caudino, una frana staccatasi dal monte Pizzuto, in zona Vallicelle, a causa delle violente piogge di questi giorni. De Luca annuncia lo sblocco di 400mila euro per mettere in sicurezza la montagna franata e di altri 200mila euro per chi ha riportato i danni più rilevanti.

emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 in… - wam_the : Da Avellino una Panda per i vigili di Moschiano rimasti a piedi dopo il maltempo - francobus100 : Forino nella morsa del maltempo: si stacca un altro pezzo di montagna -