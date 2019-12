Madonna sospende di nuovo il tour | “Troppo dolore | mentre salivo le scale sul palco

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “la scala per cantare ‘Batuka’ sabato sera a Miami ero in lacrime per ilcausato dalle mie lesioni che è stato indicibile negli ultimi giorni… Mi considero una guerriera, non mollo mai ma ora è il momento di dare retta al mio corpo e di accettare che ilè preoccupante”. Parole diche posta su Instagram un video e comunica ai fan la sua decisione di cancellare una nuova data delin Nord America. La popstar racconta di essere costantemente seguita da medici che l’hanno avvertita dei rischi che corre continuando il. Madame X si scusa poi con i fan, ringraziandoli per esserle sempre vicini e per darle tutto il supporto possibile. “Non ho mai lasciato che un infortunio mi impedisse di esibirmi, ma questa volta devo accettare che non c’è vergogna nell’essere umani e nel dover premere il pulsante “pausa””, ...

