Madonna cancella il tour | “Dolore indescrivibile”

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tutti noi, in particolare quando si superano i trent’anni, cominciamo a subire i primi acciacchi del corpo. È naturale, è normale. Anche se segui un regime di dieta e di allenamento e hai tanti soldi, prima o poi la vecchiaia arriva. A 61 anni e con una carriera quasi quarantennale alle spalle, dovrebbe iniziarlo a capire anche la signora Louise Maria Ciccone in arte, icona del pop mondiale, che vede incrinarsi, almeno fisicamente, il suo mito. E se la voce ancora regge alla grande, a cedere sembrano le gambe. E se questo, con un altro cantante, non sarebbe un problema, conè uccidere il senso stesso del suo spettacolo, dove la coreografia è elemento fondamentale dello show. LEGGI ANCHE: Vi ricordate di Tosca? Ecco che fine ha fatto la cantante. A restare vittima al mometo è il Madame X, il suo ultimo spettacolo. La popstar è stata costretta ad annullare ...

