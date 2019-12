Macerata, nascondono l'eroina nelle confezioni dei mini Mars: tre persone arrestate (Di venerdì 27 dicembre 2019) Lavinia Greci Nell'ambito di un massiccio controllo, i carabinieri hanno individuato un traffico illecito che avrebbe potuto fruttare fino a 400mila euro. La droga era stata nascosta sia nelle confezioni degli snack, sia negli slip di uno dei fermati All'apparenza sembravano normali confezioni di mini Mars, la versione mignon dei celebri snack al cioccolato. Ma in realtà, al loro interno, erano stati nascosti degli ovuli contenenti eroina pura, pronta per essere venduta e spacciata a chiunque la richiedesse. È accaduto a Macerata dove, in queste ore, i carabinieri, effettuando una serie di massicci controlli su strada, hanno scoperto il traffico illecito e hanno arrestato (in flagranza di reato) tre persone, a bordo di una Bmw scura. nelle ultime ore, infatti, sono state 130 in tutto le persone controllate dai 30 miltari impiegati sulla costa, in un articolato dispositivo ... Leggi la notizia su ilgiornale

