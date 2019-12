“Ma cos’hai lì?” Elena Santarelli | la foto preoccupa i fan | impossibile non notare quel

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La showgirlè di una bellezza indescrivibile e spesso delizia i suoi fan con delle immagini davvero stupende postate sui social. Anche se nel recente passato era tornata anche a parlare della terribile malattia del figlio Giacomo. Aveva detto a proposito: “Quando lo hanno operato, in sala d’attesa mi ha chiesto ‘Mamma posso morire con questo intervento?”. Ed aveva risposto: “No, Giacomo, che dici, l’intervento durerà un’ora, sarà velocissimo”. Lo stesso figlio le aveva successivamente confidato di non aver creduto alle sue parole: “Mamma, sapevo che avevi paura, ti tremava il labbro e avevi le mani sudate”. Ora per lei è tempo di godersi le meritate vacanze in una location da sogno. Si trova infatti alle Maldive in compagnia del marito Bernardo Corradi ed è qui che ha sfoggiato un fantastico bikini. Ma non tutti i commenti dei suoi ...

