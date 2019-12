L’uomo del giorno – Roberto Bettega | il doppio soprannome e la notizia della malattia

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Continua il nostro classico appuntamento con ‘L’uomo del‘, oggi è una giornata importante per tutti gli appassionati del mondo del calcio, è il compleanno di. Ha deciso di legale il suo nome alla Juventus, trascorse tredici stagioni vincendo sette campionati nazionali, una Coppa UEFA e una Coppa Italia. In nazionale. E’ stato soprannominato Bobby gol per la prolificità sotto rete e Penna Bianca. Dopo iniziò la carriera da opinionista televisivo e dirigente sportivo: fu, dal 1994 al 2006, vicepresidente e, tra il 2009 e il 2010, vicedirettore generaleJuventus. La sua caratteristica era quella di essere un trascinatoresquadra, specialista soprattutto nel colpo di testa, è stato definito come uno degli attaccanti più completi di sempre, è stato anche un grande professionista dal punto di vista caratteriale. La sua ascesa fu ...

