L’università senza fondi | l’Italia è l’ultima della classe per spesa nell’istruzione

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Laper l’istruzione in Italia è più bassaper il debito Siamo gli ultimi. Lapubblica italiana per l’istruzione, infatti, è tra le più basse dell’Ue. Il nostro paese spende 67,4 miliardi di euro, pari al 4,1 per cento del Pil e all’8,1 per centopubblica, per l’educazione dei suoi cittadini. Impossibile non dare ragione all’ormai ex ministro Lorenzo Fioramonti sulla richiesta dei “tre miliardi” e, in particolare, un miliardo di euro per università e ricerca. Nelle Leggi di bilancio italiane la voce università è povera da anni. Lo stesso governo Renzi, che pure mise tre miliardi sulla scuola, non portò a termine il programma sull’alta formazione.per l’istruzione: l’Italia comparata agli altri Stati Ue Scattata dalla Commissione Europea, l’immagine, intitolata “Relazione di monitoraggio ...

repubblica : Oggi su Rep: ???? L’università senza fondi. Agli ultimi posti per numero di laureati e con la ricerca in mano ai prec… - FrancescoBlotto : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? L’università senza fondi. Agli ultimi posti per numero di laureati e con la ricerca in mano ai precari [di… - lorysol82 : RT @zangaridelbalzo: L’#università senza fondi. Agli ultimi posti per numero di #laureati e con la ricerca in mano ai prec… -