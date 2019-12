Ludovica Pagani Instagram | minigonna e scollatura vertiginosa | «Wow | mi togli il fiato!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è sempre più amata e apprezzata su. Influencer, conduttrice e giornalista sportiva, la giovanene ha fatta di strada da quella sua brutta gaffe a Quelli del calcio. Una popolarità che cresce di giorno in giorno e che la rende, agli occhi di molti, la rivale numero uno di Diletta Leotta. Sarà merito della sua chioma bionda e della sua passione per il calcio. Nel ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé soprattutto per via del suo calendario erotico. Una chicca che è stata apprezzata molto dai fan e dagli haters, perché non si può negare chesia una donna bellissima. Nonostante questo non dimentica mai le sue origini e ricondivide spesso e volentieri anche i video ironici degli autogol dove interpretava il ruolo di Leonarda. Il suo accountvanta più di due milioni di followers, merito delle foto hot che pubblica ogni ...

AlessioSeggiani : RICCHI VS POVERI - iPantellas & Ludovica Pagani - southsbaby : @boyfalling Ludovica da serie baby, ela se chama Alice Pagani -