Luca Assante scomparso a Napoli | è affetto da bipolarismo

(Di venerdì 27 dicembre 2019), 30 anni, èdadurante la notte di mercoledì 25 Dicembre 2019.si sarebbe allontanato dalla struttura presso la quale è in cura facendo perdere le sue tracce. Il 30enne èda. A dare l’annuncio della scomparsa è stato suo fratello Alessio. La famiglia vive momenti di grande preoccupazione. A complicare ancora di più le ricerche è il disturbo di cui soffre, la sindrome bipolare. Per questa ragione, il ragazzo necessita di assumere dei farmaci per curarsi. La famiglia ha lanciato un appello su Facebook nella speranza che qualcuno possa dare delle informazioni utili al ritrovamento di. Questo il post pubblicato dal fratello Alessio: “Lui è mio fratello, è fuggito da una struttura ospedaliera di Roma la Notte di Natale. Il ragazzo èdae necessita di assumere dei farmaci. Vi prego, ...

