L' Olanda ora si chiama solo Paesi Bassi

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L'non si chiamerà più così ufficialmente, ma soltanto Nederland, ovvero. In realtà è già questo il nome del regno, tuttavia il termineveniva ancora largamente utilizzato anche da enti governativi, per esempio per campagne turistico-promozionali. In realtà, l'settentrionale e meridionale sono soltanto due delle dodici province dei, ancorché quelle che dalla costa del Mare del Nord scendono da Alkmaar e Amsterdam a Rotterdam e l'Aja passando per località anche balneari come Scheveningen, dai paesaggi coi mulini a vento ad Amsterdam – visitata nel 2018 da 18 milioni di persone – e al suo universalmente famoso quartiere a luci rosse. Nuova vita aiUn'immagine troppo limitata a una parte del Paese, che peraltro ha un territorio di piccole dimensioni tanto ...

olandaturismo : Il Natale è passato e ora non resta che ricaricare le pile in vista del nuovo anno. Che ne dite di una giornata in… - michelenovaga : L’#olanda non si chiamerà più Olanda. Ed ora chi lo dice a @GiorgiaMeloni? @memoremigi3 @welikeduel #propagandalive… - recycle__bin : ridurre entro il 2020 emissioni di gas effetto serra di almeno il 25% rispetto al 1990 (che saran state metà rispet… -