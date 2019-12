Lo YouTuber più ricco del mondo? Ha 8 anni | recensisce giocattoli e nel 2019 ha

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lopiùdel? Ha 8e nelha guadagnato 26 milioni di dollari Per arricchirsi sul web bisogna per forza essere una fashion blogger? O avere la maggiore età? In effetti sembra proprio di no. Ryan Kaji nelha guadagnato ben 26 milioni di dollari ed è un bambino di soli otto. “Professione”?. E sì, è il videoblogger piùdel. Il suo “business” sono le recensioni deiche Ryan fa in dei video quotidiani che, giorno dopo giorno, hanno fatto guadagnare davvero una fortuna al piccolo titolare del canale YouTube “Ryan’s World”. A guardare i suoi video – o meglio a “seguirlo”, come si dice in questi casi – sono 22.9 milioni di abbonati, i quali costituiscono la fan base del bambino, mentre ogni giorno altre migliaia di persone guardano i suoi ...

