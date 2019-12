Lo staff di Virginia Raggi ora ci costa 6 | 5 milioni l’anno più di Alemanno e Marino

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) «Il M5S in Campidoglio spenderà almeno 300 mila euro in meno ogni anno rispetto all’ultima amministrazione Pd die un milione di euro in meno rispetto a quella di(sostenuta dal centrodestra e da Fratelli d’Italia). Sui 5 anni si traduce in almeno 1,5di euro in meno rispetto a, ben 5di euro in meno rispetto ad». Parole diall’inizio della consiliatura e che il M5S Roma si è appena rimangiato, come certifica oggi Il Messaggero in un articolo a firma di Lorenzo De Cicco: In realtà, ora che il mandato dei grillini in Campidoglio ha agganciato la parte calante, le cose sembrano cambiate. Basta spulciare le carte degli allegati all’ultimo bilancio 2020-2022, quelli del Documento unico di programmazione, per accorgersi che le cifre sono diverse da quelle strombazzate dalla propaganda 5S. E sembrano superare largamente sia ...

Virginia_niania : RT @mengonimarco: Lo staff dice che dovrei pubblicare qualcosa di serio. Ma il giorno del mio compleanno faccio quello che VOGLIO! https://… -