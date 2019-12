Lo staff di Raggi supera tutti | stipendi per oltre 6 | 5 milioni di euro

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Virginiasi posiziona in vetta alla classifica per glipagati al suo: né Marino né Alemanno, infatti, erano mai arrivati ad una cifra simile. All’inizio del suo mandato, nel 2016, però, la sindaca aveva assicurato che “il M5S in Campidoglio spenderà almeno 300 milain meno ogni anno rispetto all’ultima amministrazione Pd di Marino e un milione diin meno rispetto a quella di Alemanno (sostenuta dal centrodestra e da Fratelli d’Italia)”. Tutto ciò, dunque, “sui 5 anni si traduce in almeno 1,5diin meno rispetto a Marino – proseguiva ancora-, ben 5diin meno rispetto ad Alemanno”. Da quanto emerge nel Documento Unico di Programmazione, però, la sindaca di Roma erogherebbe6,5diai suoi consulenti, assessori e ai vari membri del suo. Vediamo nel dettaglio di ...

