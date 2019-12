Lo spretato McCarrick finanziava Giovanni Paolo II e Benedetto XVI

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La storia che segue è assolutamente inedita. Il Washington Post oggi diretto da Martin Baron, che come direttore del Boston Globe scoperchiò nel 2002 il cosiddetto caso Spotlight, ha documentato donazioni “personali” da 600 mila dollari nell’arco di due decenni dello(da papa Francesco, il 13 febbraio 2019, quindi meno di un anno fa) cardinale, già arcivescovo di Washington, agli alti gradi della nomenklatura vaticana, tra cui ufficiali della Curia che avrebbero dovuto “vigilare” sulla sua condotta che si è rivelata - pubblicamente a partire dall’estate 2018 - di abusatore di seminaristi e minorenni.Gli assegni in questione sono stati collegati a un conto corrente poco noto trovato presso l’arcidiocesi di Washington, doveha iniziato a servire come arcivescovo nel 2001. Il “Fondo ...

