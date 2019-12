Liverpool | Klopp | «Il distacco in classifica? Numeri irrilevanti» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Jurgenpredica calma dopo la straordinaria vittoria delcontro il Leicester in Premier League –Ildicontinua a incrementare ilinsulla seconda, ma il tecnico tedesco non intende pensare alla differenza di punti con le rivali. Ecco cosa ha detto dopo la straordinaria vittoria per 0-4 contro il Leicester. «Tutto ciò che cambia sono i: 10,11,13 sonoper noi. Non ne parliamo mai prima di una partita anche se sappiamo cosa dice la stampa». Leggi su Calcionews24.com

robimorelli : RT @_ThousandN: Ma quelli che parlano di Klopp al Liverpool, lo sanno che questo ragazzo ha vinto due Bundesliga col Borussia Dortmund, in… - irastadilarsson : Madonna che imbarazzo i confronti tra Klopp-Sarrii e Juve-Liverpool che non tengono conto dell'importanza della nuo… - AdriBatti : @BritishFootball Vogliamo ricordare che il 'perdente' Klopp non ha vinto lo scorso anno la Premier per 13 mm, ha pe… -