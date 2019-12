LIVE Treviso-Dinamo Sassari 79-101 | Serie A basket in DIRETTA | gli incontenibili sardi

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA!batte101-79. 79-101 Tripla frontale di Chillo sulla sirena. 76-101 Gioco da tre punti di Uglietti. 73-101 Bucarelli dalla lunetta regala il centello alla. 73-99 Tripla di Chillo. 70-99 Due liberi a bersaglio per Vitali. 70-97 Assist di Logan per l’appoggio al vetro di Chillo. 68-95 Rimbalzo offensivo e canestro di Piccin. 66-95 McLean realizza la 14ma tripla della! 66-92 1/2 dalla lunetta per Bilan a 4’52” dalla fine. 66-91 Ennesimo canestro da tre, ci pensa Pierre! 66-88 Terza tripla consecutiva per la: ancora a bersaglio Vitali! 66-85 Accelerazione di Imbro. 64-85 Canestro di Pierre dall’angolo sullo scarico di Jerrells! 64-82 Ottima ...

