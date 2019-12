LIVE Treviso-Dinamo Sassari 34-51 | Serie A basket in DIRETTA | fuga dei sardi nel primo

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-51 Terminato iltempo della partita. 34-51 Antisportivo ad Uglietti, Bilan fa 1/2. 34-50 Eurostep di Uglietti. 32-50 Preciso Evans dalla lunetta. 32-48 Alzata di Logan per la schiacciata di Parks. 30-48 Appoggio di Bilan su assist di Evans. 30-46 Due liberi trasformati da Pierre. 30-44 Alvitti da tre rimette in partita, timeout chiamato da Pozzecco. 27-44 Step back da due di Logan. 25-44 1/2 dalla lunetta per Uglietti. 24-44 Jerrells di tutta risposta si alza da oltre l’arco e punisce. 24-41 Tecnico a Jerrells, ringrazia Logan. 23-41 Tripla di Parks che prova a scuotere i suoi. 20-41 Jerrells penetra, si protegge e appoggia con la sinistra. 20-39 Bilan porta a spasso Tessitori e chiude con il semigancio. 20-37 Tripla in contropiede di Vitali e timeout. 20:34 Dai e vai di Jerrells con Bilan e canestro ...

