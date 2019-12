LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | fenomeno Paris | è al comando!

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLADI12.02 37 centesimi di ritardo al primo intermedio! 12.01 L’americano Ganong è quarto a 1″48 da, ottima prestazione. Ora tremiamo con il tedesco Dressen, già vincitore quest’anno a Lake Louise, pista completamente diversa da quella odierna. 11.59 DOMINIKAL COMANDO CON 42 CENTESIMI DI VANTAGGIO SU MAYER! Allucinante! Unada fuoriclasse assoluto, è finito solo leggermente basso di linea alla Carcentina. Per l resto un vero e proprio show! Ma stiamo calmi, mancano ancora Dressen, Feuz, Jansrud…La gara è lunga! 11.59 FANTASTICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PRODIGIOSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! E’UNOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ...

