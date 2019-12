LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | Dominik Paris vicino al poker di

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLADI12.21 Le prime dichiarazioni dialla RAI: “Ho rischiato abbastanza oggi. Alla Carcentina ho perso un po’ di velocità, ma mi sono salvato abbastanza bene. Mi piace quando la neve è dura, mi diverto. Non va sempre bene, ma io ci provo sempre a tutta”. 12.20 Dopo i primi 20,è in testa con 0.39 su Feuz e 0.42 su Mayer. 4° Kilde a 1″03. 12.19 Ci sbilanciamo? Ormai è quasi fatta per la vittoria!si avvia ad un leggendariosulla Stelvio: mai nessuno si è imposto per quattro volte in! 12.18 Lontanissimo anche Sejersted, 12° a 2″09. 12.16 Jansrud è 12° a 2″28! Ora un altro norvegese insidioso, Sejersted. 12.15 SBAGLIA JANSRUD! 0.78 di ritardo al secondo rilevamento! 12.15 Attenzione, solo un centesimo di ritardo per Jansurd. ...

