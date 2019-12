Lite in discoteca a Ossi | morto 26enne Giovanni Fresi accoltellato al ventre da coetaneo

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019)sassareseieri mattina tra le 4 e le 5 all’interno dellaBlu Star di, è. Il ragazzo era stato portato in condizioni disperate a bordo di un’ambulanza del 118 nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove èintorno alle 15. Il ragazzo era stato portato in condizioni disperate a bordo di un’ambulanza del 118 nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove èintorno alle 15.era statoal termine di un alterco avuto con un suo, Giuseppe Dibo Elias, di Ittiri, rintracciato in una casa di proprietà della famiglia dopo una fuga durata qualche ora. Accusato di omicidio, si trova nel carcere sassarese di Bancali. I carabinieri della compagnia di Sassari stanno lavorando per ricostruire ...

