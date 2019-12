Libia | nuovo attacco aereo di Haftar contro Zawiya Turchia | “Pronti a intervenire”

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Le forze fedeli al maresciallo libico Khalifa, sostenute dalla forza aerea degli Emirati arabi uniti, hanno lanciato unla città di, dove si trova la più grande raffineria di petrolio in funzione nel'ovest del Paese. Secondo il sito Libya Witness, i raid dell'aviazione dihanno colpito una "postazione nei pressi degli stabilimenti petroliferi delle forze del GNA", acronimo il governo di Accordo nazionale del premier Faez al Sarraj riconosciuto dalla comunità internazionale. Ieri un altro bombardamento ha causato almeno 3 morti e 10 feriti sempre a, in un'area residenziale. Per questo degli abitanti della citta' a 50 km ad ovest di Tripoli sono scesi oggi in strada per manifestarei raid aerei diche hanno colpito civili. Lo rende noto la pagina facebook dell'operazione ''Vulcano di rabbia'' del governo di Tripoli, ...

