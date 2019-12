Letizia di Spagna | il segreto della mamma che mette nei guai la regina

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 28 dicembre 2019)diconsorte proclamata icona di stile per la sua classe e l’eleganza che hanno conquistato una generazione intera di donne, potrebbe essere presto al centro di uno scandalo reale. Questa volta però laborghese non ha davvero colpe, ma pagherebbe lo scotto di un misfatto di sua madre, Paloma Rocasolano. A lanciare l’accusa è Jaime Peñafiel, un nome checonosce molto bene. Il giornalista infatti è il flagellocasa reale, da anni ormai l’uomo tra accuse e riflessioni critiche ha sempre tenuto gli occhi puntati sulla Ortiz lanciando diverse accuse nei confrontimoglie di Filippo diche non farebbero onore allaconsorte. Questa volta Peñafiel,di nuovo in dubbioe il suo ruolo scagliandosi però su sua madre. Il giornalista infatti non ha mai nascosto di non apprezzare l’ex giornalista in veste di...

VanityFairIt : Sofisticata e fashionista, i suoi look sono sempre molto commentati e copiati (anche da Melania Trump) - zazoomblog : Perché Letizia di Spagna è un modello di eleganza over 40 - #Perché #Letizia #Spagna #modello - RottasuTorino : @esterviola E la regina (del rosso) è Letizia di Spagna ?? -