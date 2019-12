Le sardine raccolgono 50mila euro in 5 giorni per la nuova manifestazione di Bologna

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Leper ladiDopo nemmeno cinquedal lancio della raccolta fondi per organizzare ladidel 19 gennaio prossimo, leraggiungono l’obiettivo di. Grazie alle donazioni di 2180 sostenitori, hanno raccolto in poche ore la somma necessaria a garantire che l’evento sia “gratuito e ben organizzato”, come ha scritto lo staff su Facebook quando ha annunciato ladata il 23 dicembre scorso. Il movimento di protesta diventato ormai nazionale è dunque pronto a tornare in piazza a due mesi dalla prima volta, quando il 14 novembre 13mila persone si sono radunate nel centro dicon una sardina in mano per protestare contro la campagna elettorale di Salvini. Il 19 gennaio si torna nello stesso posto, in piazza Maggiore, in un evento ancora più importante nella ...

