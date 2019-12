Le Sardine nuotano anche a Matera: «Da qui parte la primavera lucana» – Video (Di venerdì 27 dicembre 2019) Le Sardine sbarcano a Matera, dove in centinaia arrivati dai diversi comuni della Basilicata si sono riversati nella centrale in piazza Veneto con lo slogan: «La Basilicata è pronta a slegarsi». In molti si sono presentati con Sardine colorate in mano e persino con copie della Costituzione, come già accaduto in altre piazze italiane. Nessuna bandiera di partito, solo un «Bella ciao» e una promessa: «Da qui parte la primavera lucana». Gli organizzatori hanno sottolineato che, in occasione di questa manifestazione, si sono riversate in piazza diverse Sardine che studiano fuori dalla Basilicata e che «seguono con attenzione i problemi della terra d’origine, come lo spopolamento e la difficoltà dei collegamenti con le città universitarie del Nord Italia» (come documentato da Open). Nel primo intervento, Pasquale Labollita ha “dedicato” la piazza delle Sardine a ... Leggi la notizia su open.online

