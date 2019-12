Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’ultimodell’anno, quello del 28 e del 29, dividerà l’Italia in due. Cieli prevalentemente soleggiati e bel tempo al Nord, nubi e rovesci al Sud, sia per la giornata diche per quella di. Le temperature registreranno una complessiva diminuzione con massime che si assesteranno, a seconda della zona, tra i 6 e i 15 gradi. Al Centro e al Sud saranno possibili anche nevicate a bassa quota. Soffieranno venti moderati e i mari saranno generalmente mossi. (LE) Ledi28Leal Nord Cieli prevalentemente sereni sull’area settentrionale. Tempo stabile dal mattino con qualche addensamento su Friuli, Veneto ed Emilia Romagna, possibili acquazzoni solo sulle coste. Nel pomeriggio qualche precipitazione residua sulle coste adriatiche e tempo asciutto e soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di stabilità ...

Agenzia_Ansa : #Meteo | Le previsioni del tempo per oggi #27dicembre #ANSA - SkyTG24 : Le previsioni meteo del weekend da sabato 28 a domenica 29 dicembre - fordeborah5 : RT @ilmeteonet: #Previsioni #meteo per gli ultimi giorni del 2019: come si concluderà l'anno? E come inizierà il 2020? #Freddo, neve, Sole?… -