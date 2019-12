Le Parole dell’anno sabato 28 dicembre il meglio de Le Parole della settimana

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lein pausa, al suo posto il: Ledell’anno28Giuseppe Conte, Liliana Segre, Francesco Guccini, Pierfrancesco Favino da rivedere Leva in pausa per le feste e Massimo Gramellini porta al pubblico di Rai 3 una sorta didisua trasmissione, un best of con i migliori momenti delle diverse puntate. Ledell’anno28su Rai 3 è la prima delle due puntate speciali, un best of dello show. Il primo appuntamento con Le, vedrà tra i protagonisti alcuni degli ospiti che hanno aperto le puntate del 2019, come Gino Strada, Liliana Segre, Piercamillo Davigo, Dacia Maraini, Francesco Guccini, e Pierfrancesco Favino con i momenti più interessanti delle loro interviste di copertina. Nel corsopuntata anche racconti, storie, sorprese, momenti di leggerezza e ...

