Le novità del 2020 - Le auto che debutteranno nei prossimi mesi - FOTO GALLERY

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sarà un anno ricco diper il mondo dell, con il debutto delle nuove generazioni di mostri sacri come la Volkswagen Golf 8, la Nissan Qashqai e la Toyota Yaris, modelli dal grande appeal per il mercato italiano. Ma ilè anche il momento delle nuove generazioni di B-Suv come la Peugeot 2008, la Renault Captur e la Opel Mokka X, alle quali potrebbe dare del filo da torcere linedita Ford Puma, oltre alla nuova Nissan Juke, già in vendita.elettrificate. Tante, tantissime saranno inoltre ledotate di una batteria: tra le varie new entry, vedremo finalmente in prima linea i marchi di FCA, con la Fiat 500 elettrica e le versioni mild hybrid dello stesso Cinquino moderno, della Panda e della Lancia Ypsilon. Senza dimenticare il debutto commerciale delle Jeep Compass e Renegade con tecnologia ibrida plug-in. Insieme a molti altri modelli, troverete gli esempi ...

