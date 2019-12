Le 10 serie tv più cercate su Google nel 2019 | da Il Trono di Spade a Stranger Things e

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Come ogni fine anno, il motore di ricerca più usato al mondo ha fornito le sue classifiche delle ricerche più popolari: quella delletv piùsunelci dice cosa ci ha affascinato quest'anno nel mondo della serialità, di cosa abbiamo parlato tra appassionati, su cosa ci siamo informati, anche se non necessariamente corrisponde a ciò che abbiamo guardato di più in numeri assoluti. Il primato è piuttosto prevedibile, ma la classifica riserva anche qualche sorpresa. Al primo posto della top10 delletv piùsunelc'è Ildie non poteva essere altrimenti: l'ultima stagione era attesissima ma ha anche deluso molti affezionati della prima ora, è stata criticata per il suo finale e perfino oggetto di petizioni da parte dei più indignati per chiederne una riscrittura. Una follia. Ma il risultato di quest'epilogo divisivo è che ...

