Lazio | Lotito ricompensa i suoi | ecco il premio dopo la Supercoppa

(Di venerdì 27 dicembre 2019)la vittoria in. Per ogni membro della squadra ventimila euro come regalo Laconquistata dallacontro la Juventus ha reso, inevitabilmente, molto felice Claudio. Il presidente biancoceleste ha volutore icalciatori con dei premi individuali. Il Corriere dello Sport rende noto che il patron ha dato ventimila euro a testa per ogni componente della squadra (staff compreso), e in più ha celebrato il successo con una torta da mezzo milione di euro. Leggi su Calcionews24.com

