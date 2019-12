Lazio | la società è lavoro per il rinnovo di Luis Alberto

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019), lo spagnolo è sempre più insostituibile e laè alper ildel contratto in scadenza nel 2022 Vedendolo nel primo anno dinessuno avrebbe mai pensato che oggisarebbe diventato uno dei perni della compagine biancoceleste. Un arrivo sottotono il suo che già nel mondo biancoceleste faceva rimpiangere la partenza di Candreva. La Supercoppa del 2017, vinta dallacon il gol di Murgia, lo consacrò definitivamente. Quest’anno il Mago sta facendo ancora di più. È primo nella classifica degli assist in tutta Europa (12), e si scopre anche goleador con le ultime reti segnate a Cagliari e nella Supercoppa. La voci che lo vedevano vicino a Siviglia in estate sono lontanare. Lasta infatti lavorando al suofino al 2024. Leggi su Calcionews24.com

RiccardoDeMeis : ... dopo dieci coppe dei campioni o champions league della societa' sportiva lazio o anche sport society 1900, io p… - infoitcultura : Lazio, il “Buon Natale” della società: ecco il video con i trionfi del 2019 - VD - infoitsport : Malagò: «Complimenti alla Lazio, applausi alla società e alla squadra» -