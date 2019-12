Lavoro | anche gli avvocati devono poter negoziare le controversie in sede protetta

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) di Aurora Notarianni * Una delle più importanti forme di tutela dei lavoratori subordinati è costituita dalla disposizione del codice civile che prevede che le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi non sono valide (Art. 2113 c.c.). Ma quali sono i diritti indisponibili del lavoratore? Sono i diritti costituzionalizzati e quelli previsti da legge ordinaria o da contratto collettivo. I primi per il loro valore sociale o politico o in quanto ineriscono la persona sono totalmente indisponibili, risultando ogni atto dispositivo radicalmente nullo. Ad esempio non è possibile cedere i propri organi o scambiare il voto con il posto di, percepire una retribuzione insufficiente, rinunziare al riposo e alle ferie. I secondi, cioè quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione ...

borghi_claudio : @Valenti41180570 @Carolin12196021 @Krazy9Kat Sbaglia... innanzitutto anche questi giochi di luce hanno dato lavoro… - virginiaraggi : Insieme agli operai di Industria Italiana Autobus, nello stabilimento di Flumeri in provincia di Avellino. Qui sara… - marattin : Oggi in commissione bilancio l’opposizione ha detto più volte che le micro-tasse ammontavano a 11 mld, o anche 7 ml… -