L’anno che verrà per Trump dopo l’impeachment

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il tentativo di porre il presidentesotto impeachment, tentativo abortito ancor prima di nascere non essendovi in tal senso alcuna possibile maggioranza dei due terzi in un Senato repubblicano, lascia spazio a riflessioni attualmente ignorate al di qua e al di là dell’Atlantico.Se il Senato fosse stato a schiacciante maggioranza democratica, tanto da consentire di trovare i voti per la decadenza del presidente, cosa sarebbe accaduto? Di certo non si sarebbe tornati a votare, né sarebbe subentrata Hillary Clinton. Secondo la Costituzione, il vicepresidente Mike Pence sarebbe divenuto presidente. E grazie a un emendamento costituzionale del 1951 il vicepresidente subentrato nel primo biennio del mandato può ricandidarsi una sola volta, quello subentrato nel secondo biennio può ricandidarsi due volte.Tradotto in soldoni, Pence sarebbe ricandidato nel ...

