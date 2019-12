L’amarezza dopo l’acquisto al Mc Drive | “Il mio panino era già morso”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’apertura del nuovo Mc Donald’s di via Pietro Nenni ha comprensibilmente scatenato una vera e propria ‘corsa al’ nel capoluogo sannita. Anche nel giorno di Santo Stefano alla nostra redazione sono giunte numerose segnalazioni riguardanti vari disagi dovuti al traffico e all’intasamento delle strade che costeggiano il fast food. La denuncia odierna, però, va a interessare un ambito diverso perché non si riferisce alla viabilità bensì al servizio. A scriverci è stato Antonio Legorano, che si è recato questo pomeriggio al Mccon le sue figlie andando incontro ad un’amara sorpresa. “A qualche giorno di distanza dall’apertura oggi ho deciso di far trascorrere un momento diverso alle mie figlie e portarle al Mc Donald’s – scrive Antonio -; nel momento in cui sono arrivato, ...

