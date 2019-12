L’allarme della Bce | “Debito dell’Italia alto | serve la riduzione”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’allarmeBce sul debito dell’Italia: “La cifra è ancora molto alta. La riduzione non è iniziata. Bisogna agire in modo tempestivo”. BRUXELLES (BELGIO) – Nuovo allarmeBce sul debito dell’Italia. Nel Bollettino economico è stato precisato come il nostro Paese è tra quelli che presentano “rischi di non conformità al Patto di stabilità e crescita e che continuano a registrare livelli di debito molto elevati per i quali non è stato ancora avviato un costante percorso di riduzione“. Oltre all’Italia sono presenti anche Spagna, Francia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. La Bce ha espresso anche la sua preoccupazione “per i Paesi con un elevato rapporto tra debito pubblico e Pil“. Il consiglioBce: “I Paesi devono essere pronti ad agire in maniera tempestiva” Nel rapporto ...

