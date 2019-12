Ladri beffati a Cremona: portano via l’armadio blindato, ma dentro trovano solo fucili da caccia (Di venerdì 27 dicembre 2019) Un furto in casa si è rivelato una beffa per una banda di Ladri nel Cremonese. I malviventi sono entrati in un'abitazione a Ostiano durante le feste natalizie, approfittando dell'assenza dei proprietari. Hanno scardinato e portato via un intero armadio blindato, convinti che contenesse denaro e gioielli, ma quando lo hanno aperto hanno trovato solo alcuni fucili di caccia. Leggi la notizia su milano.fanpage

