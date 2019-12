La vignetta su donne e ragnatele che ha scatenato una tempesta politica

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La notte di Natale, pochi minuti dopo la mezzanotte, ha postato sulla sua pagina Facebook unadi dubbio gusto, una riedizione delle barzellette sessiste su, per rispondere alle animaliste e vegane che qualche giorno prima lo avevano contestato per una sua foto in tenuta da caccia. Finito nel tritacarne social, il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale del Veneto, Sergio Berlato, ha cancellato stamanee post per poi minacciare querele contro "gli animalisti per le gravi offese e le minacce di morte subite". "Ho eliminato il post dellesolo per evitare squallide strumentalizzazioni a danno del partito", scrive oggi l'esponente di FdI, "non prima di averne salvato una copia integrale con tutte le inqualificabili offese e le inaccettabili minacce, anche di morte, a cui sono stato sottoposto assieme ai ...

