La tv canadese taglia il cammeo di Trump in Mamma ho riperso l' aereo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lavinia Greci L'emittenteha spiegato che il taglio è stato fatto per esigenze televisive nel 2014, al momento dell'acquisto della pellicola. Il presidente americano scherza su Twitter: "Il film non sarà più lo stesso" Nel celebre film di Natale diretto da Chris Colombus, "ho perso l'", il giovane protagonista Kevin McCallister, un bambino di dieci anni di Chicago, viene "dimenticato" a casa dai propri genitori in occasione di un viaggio di famiglia per festeggiare il Natale. Nel sequel del 1992, "hol'", invece, per un scambio di persona il ragazzino sbagliae si ritrova catapultato a New York City, finendo al Plaza Hotel, il lussuoso albergo nel cuore di Manhattan. Ed è proprio lì che il piccolo Kevin chiede un'informazione a un Donaldmolto più giovane che, all'epoca, era soltanto un imprenditore. Oggi, a distanza di 27 ...

